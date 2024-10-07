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Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsalarında, İspanya hariç satıcılı bir seyir izleniyor.

07.10.2024 - 11:10 | | AA
Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 düşüşle 518,08 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 azalışla 19.084 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 8.272 puan seviyesinde bulunuyor.

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İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 azalışla 33.508 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,2 kayıpla 7.529 puandan işlem görüyor.

İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,3 artışla 11.686 puanda bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam verilerinin ardından ülkede ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentiler öne çıkıyor.

Analistler, ABD'deki resesyon endişelerinin açıklanan istihdam verilerinin ardından azaldığını belirterek, bu hafta açıklanacak enflasyon verisinin de piyasaların yönü açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Avrupa'da, ekonomik durgunluk endişeleri varlığını koruyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Avrupa Merkez Bankasının yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puan faiz indirimi yapacağının öngörüldüğünü aktaran analistler, makroekonomik verilerden gelecek sinyallerin yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini kaydetti.

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Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceğini dile getirdi.

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