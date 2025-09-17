Avrupa borsaları pozitif seyirde

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 551,3 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 23.420 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 kazançla 9.204 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yatay seyirle 42.510 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 artışla 15.187 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 7.825 puan seviyesinde seyrediyor.

Küresel piyasalar, Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları öncesi karışık seyrediyor.

Fed'in faiz kararı sonrasında bankanın politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'dan gelecek açıklamaların varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in parasal gevşemesine dair beklentilerin gelecek yıla da yayıldığı görülürken bankanın 2026 yılında toplam 3 faiz indirimine gideceği tahmin ediliyor.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de yıllık enflasyon ağustosta yüzde 3,8 ile beklentiler doğrultusunda gerçekleşti.

Avrupa'da gözler bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın 10. ECB Yıllık Araştırma Konferansı'nda yapacağı konuşmaya çevrildi. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere ziyaretinde gerçekleştireceği temaslar yakından izleniyor.

Bugün Fed'in faiz kararının yanı sıra Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.