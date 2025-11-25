Avrupa borsaları pozitif seyirde

Avrupa piyasalarında saat 11.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 564,2 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 yükselişe 23.277 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 kazançla 9.560 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 primle 7.982 puanda ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 artışla 42.332 puanda seyrederken, İspanya'da IBEX 35 endeksi ise önceki kapanışına göre yatay seyirle 15.990 puan seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, Fed yetkililerinden gelen açıklamalar, bankanın aralıkta faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentileri güçlendirirken bu durum küresel piyasalardaki risk iştahının artmasını sağladı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in telefon görüşmesi de ABD-Çin ilişkilerine dair iyimserliği artırdı. ABD ve Ukrayna arasında barış planı için yürütülen görüşmelerin Rusya-Ukrayna gerilimini azaltabileceği beklentisi de piyasaların yönünde etkili olurken, barış sürecine yönelik gelişmeler Avrupa tarafında da yakından takip ediliyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan Ukrayna'da barış planı görüşmelerinin çok olumlu geçtiğini ve maddelerin büyük çoğunluğu üzerinde bir uzlaşmaya varıldığını belirtti.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Almanya ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre büyümedi. Bu dönemde ülke ekonomisi yıllık bazda yüzde 0,3 büyüdü. Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) pazarında yeni otomobil satışları ekimde yıllık bazda yüzde 5,8 yükselerek 916 bin 609'a ulaştı.