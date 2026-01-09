Avrupa borsaları pozitif seyirde

Avrupa piyasalarında saat 12.10 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 yükselişle 606 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 25.134 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 değer kazanarak 10.071 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 yüzde 0,5 artışla 8.286 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,1 kazançla 17.653 puan seviyesinde bulunurken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 45.614 puandan işlem görüyor.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri operasyonunun ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a ilişkin açıklamaları Avrupa'da jeopolitik endişeleri artırırken, yatırımcılar bugün ABD'de açıklanacak istihdam verileri ile Euro Bölgesi'nde açıklanan makroekonomik verilere odaklandı.

Bir önceki gün ABD'de tahminlerin altında kalan özel sektör istihdam verilerinin ardından, bugün açıklanacak istihdam raporu kapsamındaki tarım dışı istihdam verisinin ABD'deki iş gücü piyasasının seyrine ilişkin daha sağlıklı sinyaller vermesi bekleniyor.

Euro Bölgesi'nde açıklanan makroekonomik verilere göre, Almanya'nın ticaret fazlası 17,2 milyar eurodan 13,1 milyar euroya geriledi. Bu dönemde AB ve ABD'ye ihracat azalırken, Çin'den ithalat arttı. Almanya'da sanayi üretimi ise kasım ayında aylık bazda yüzde 0,8 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

İspanya'nın kasım ayında mevsimsel ve takvimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 4,5 artış kaydetti.

Analistler, jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra euro Bölgesi'nde perakende satışların ABD'de ise istihdam verilerinin yakından takip edileceğini belirtti.