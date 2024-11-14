Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 yükselişle 502,9 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 artışla 19.118 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 8.016 puan seviyesinde bulunuyor.

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İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 33.854 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 7.238 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,3 kazançla 11.405 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, gelecek dönemde yaşanabilecek olası korumacı politikaların enflasyon baskısını yeniden güçlendirebileceği endişesiyle yön arayışı devam ederken, gözler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonomik görünüme ilişkin yapacağı açıklamalara çevrildi.

Avrupa borsalarında İngiltere hariç alıcılı bir seyir öne çıkarken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Para Politikası Kurulu'nun bugün açıklayacağı toplantı tutanakları yatırımcıların odağında yer alıyor.

Buna ek olarak, Euro Bölgesi'nde açıklanacak 3. çeyrek büyüme verileri de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

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Analistler, bugün yayınlanacak ECB'nin toplantı tutanakları ve büyüme verilerinden alınacak sinyallerin bölge ekonomisi hakkında daha çok bilgi verebileceğini kaydetti.

Bugün Euro Bölgesi'nde ECB toplantı tutanakları ve büyüme verisinin yanı sıra sanayi üretimi, ABD'de ise Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Fed Başkanı Powell'ın konuşması takip edilecek.