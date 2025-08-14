Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 552,3 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 24.254 puandan işlem görüyor. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,8 primle 42.506 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 15.113 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 artışla 7.836 puanda seyrediyor. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 9.151 puanda bulunuyor.

ABD'de ılımlı gelen enflasyon verisinin ardından Fed'in faiz indirimine yönelik beklentilerin güçlenmesi bölge piyasalarına olumlu yansıdı.

Jeopolitik gelişmeler de fiyatlamalarda etkili olurken, piyasalar yarın yapılacak ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesine odaklandı.

Başkan Trump, Alaska'da yapılacak zirvede, Putin'in savaşı durdurma konusunda mutabık olmaması halinde bunun Rusya için "ağır sonuçlarının" olacağını söyledi.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, İngiltere ekonomisi haziranda aylık bazda yüzde 0,4 büyüdü. İngiltere ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde ise önceki çeyreklik döneme göre yüzde 0,3 büyüme kaydetti. Beklenti, ekonomik büyümenin bu dönemde yüzde 0,1 olacağı yönündeydi. Ülkede haziran ayına ilişkin sanayi üretimi ise aylık bazda yüzde 0,7 artışla öngörüleri aştı.