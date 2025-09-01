Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artışla 552,4 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 24.035 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 9.219 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,9 primle 42.561 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 14.911 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 kazançla 7.739 puan seviyesinde seyrediyor.

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan ekonomik verilerden alınan sinyallerin fiyat artışlarına yönelik endişeleri tekrar gündeme taşıması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir izliyor.

Avrupa'da bir süredir devam eden imalat sanayi aktivitesindeki düşüş bölge için temel ekonomik gündemlerden biri olmayı sürdürürken bugün açıklanacak aktivite verilerinin bölgedeki ekonomik gidişat hakkında daha çok bilgi vermesi bekleniyor.

Jeopolitik tarafta ise Rusya-Ukrayna Savaşı temel gündem maddesi olmayı sürdürüyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın Ukrayna'ya çok uluslu bir askeri güç göndermeye yönelik oldukça ayrıntılı planlar hazırladığını söyledi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise Rusya ile Ukrayna arasında diplomatik atılım sağlanabileceği konusunda şüpheleri bulunduğunu, mevcut çatışmanın uzun süre devam edebileceğini kaydetti.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de ağustos ayına ilişkin konut fiyat endeksi aylık yüzde 0,1 azalırken yıllık yüzde 2,1 arttı.

Günün geri kalanında bölge genelinde imalat sanayi PMI ile Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı verileri takip edilecek.