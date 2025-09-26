Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artışla 552,6 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 23.647 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 kazançla 9.240 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 artışla 42.483 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 15.239 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 kazançla 7.856 puan seviyesinde seyrediyor.

Bölgede yatırımcıların odağında ECB Başkanı Lagarde'ın Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yapacağı konuşma bulunuyor. Analistler euro/dolar paritesindeki düşüşün de bölge hisselerine olan talebi artırarak endekslerin yukarı yönlü hareketine katkı sağladığını söyledi. Euro/dolar paritesi 17 Eylül'de 4 yılın en yüksek seviyesi olan 1,1918'i görmesinin ardından düşüşe geçmişti. Endeks şu dakikalarda 1,1672 seviyesinde bulunuyor. Bölge genelinde bugün veri gündemi sakin seyrederken, ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.