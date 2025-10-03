Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaAvrupa borsaları pozitif seyrediyor
HaberlerUzmanparaAvrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsalarında, ABD Merkez Bankasının faiz indirimi yapacağı yönündeki beklentilerin güçlenmesiyle birlikte artan küresel risk iştahının etkisiyle pozitif seyir izleniyor.

03.10.2025 - 11:15 | | AA
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artışla 569,6 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 24.490 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 primle 9.458 puandan işlem görüyor.

Haberin Devamı

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 kazançla 43.322 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 değer kazancıyla 15.660 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 primle 8.078 puan seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalar, ABD'de hükümetin kapanmasının etkilerine yönelik belirsizliklere karşın, ülkede faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle pozitif seyrediyor.

Avrupa tarafında bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yapacağı konuşma takip edilecek.

Analistler, bugün veri gündeminde dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin öne çıkacağını, ABD'de bugün açıklanması gereken istihdam raporunun yayımının federal hükümetin kapanması sebebiyle ertelenmesinin beklendiğini ifade etti.

Türkiye, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün komutasını devraldı!

Türkiye, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün komutasını devraldı!

Taksim'deki kan donduran cinayet kamerada! Para istedi vermeyince bıçakladı

Taksim'deki kan donduran cinayet kamerada! Para istedi vermeyince bıçakladı