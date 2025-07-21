Avrupa borsaları satıcılı seyrediyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 546,9 puandan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyirle 24.281 puandan işlem görüyor. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,7 azalışla 40.041 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 13.69 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 7.812 puan seviyesinde bulunuyor.

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İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,1 kazançla 9.000 puanda seyrediyor.

ABD'nin çeşitli ülkelerle karşılıklılık esaslı tarifelerinin yürürlüğe gireceği 1 Ağustos tarihi yaklaşırken, tarifelere ilişkin belirsizliklerin devam etmesi küresel piyasalarda risk algısının artmasına neden oluyor. Avrupa tarafında da ABD ile bölge ülkeleri arasındaki ticaret görüşmelerine yönelik belirsizliklerin etkileri görülmeye devam ediyor.

Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret müzakerelerinde en az yüzde 15-20 oranında gümrük vergisi için bastırdığına yönelik haberler Avrupa piyasalarında risk algısının devam etmesine neden oldu.

Öte yandan, AB üyesi ülkeler, Rusya enerji sektörünü, petrol taşıdığı gölge filosunu ve bankalarını hedef alan 18'inci yaptırım paketine onay verdi. Konuya ilişkin olarak AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'ya yönelik baskıyı artırmakta kararlı olduklarına dikkati çekerek, "AB, Rusya'ya karşı bugüne kadarki en güçlü yaptırım paketlerinden birisini onayladı." ifadesini kullandı.

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Rusya'nın bankacılık, enerji ve askeri-endüstriyel sektörlerini hedef aldıklarını belirterek, Rus petrolüne yeni dinamik tavan fiyat getirdiklerini ifade etti.

Buna göre AB'nin Rus ham petrolüne yönelik varil başına 60 dolarlık tavan fiyatında değişikliğe gidilecek. Petrol tavan fiyatı ortalama piyasa fiyatından yüzde 15 daha düşük kalacak dinamik bir mekanizma ile belirlenecek. Bu aşamada yeni petrol tavan fiyatı varil başında 47,6 dolara indirilecek.

İngiltere Dışişleri Bakanlığında yapılan açıklamaya göre ise İngiltere, AB ile koordineli hareket ederek, Rus ham petrolüne yönelik tavan fiyatı düşürdü.

Analistler günün geri kalanında ABD'de öncü göstergeler endeksi verisinin takip edileceğini ve bu hafta açıklanacak Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararının piyasaların odağında bulunduğunu ifade etti.