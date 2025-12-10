Avrupa borsaları satıcılı seyrediyor

Avrupa piyasalarında saat 11.50 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 düşüşle 576,4 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,8 azalışla 9.640 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 kayıpla 24.058 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,4 gerilemeyle 8.023 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 kayıpla 43.329 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,2 düşüşle 16.695 puan seviyesinde bulunuyor.

Fed'in faiz indirimine yönelik beklentiler, ABD'deki kapanışın ardından açıklanan makroekonomik verilerle güçlenirken, Fed yetkilileri arasında ise para politikasında gevşeme sürecine ilişkin görüş ayrılıkları artmaya devam ediyor.

Fed yetkililerinin bir bölümü, enflasyonla mücadele sürecinin sekteye uğramaması için Fed'in temkinli hareket etmesi ve daha fazla veri görmek gerektiğini vurgularken, diğer bir bölümü ise faiz indirimleri için uygun ortamın oluştuğunu ve indirimleri desteklediklerini ifade etti.

Analistler, görüş ayrılıklarının sürdüğü bir ortamda Fed'in açıklayacağı ekonomik projeksiyonlar ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın değerlendirmelerinin, hem bu hafta hem de ayın geri kalanında piyasalarda belirleyici olabileceğinin altını çizdi.

Jeopolitik tarafta ise Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik haber akışı yakından takip edilirken, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kallas, Rusya'nın Ukrayna'da barış sağlanamaması nedeniyle Avrupa'yı suçladığını ancak bunun doğru olmadığını kaydederek, savaşın Avrupa topraklarında meydana geldiğini, bu yüzden nasıl sonuçlanacağının Avrupalıları ilgilendirdiğini belirtti.

Uluslararası Para Fonuna (IMF) göre Ukrayna'nın 2026 ve 2027 için 135 milyar euroya ihtiyacı olduğunu ifade eden Kallas, AB Komisyonunun dondurulmuş Rus varlıklarını kullanarak Kiev'e sağlanması planlanan tazminat kredisi dahil çeşitli yollarla bunu finanse etme teklifinde bulunduğunu anımsattı.

Kallas, Avrupa'nın bu savaşı sona erdirmek için ekonomik gücü olduğunu ve bu gücün sadece kullanıldığında işe yarayacağını belirterek, "AB, tazminat kredisi üzerinde çalışmalı, ayrıca (Rusya'ya) daha fazla yaptırım uygulamalıyız." diye konuştu.

Günün geri kalanında Fed'in faiz kararı ve ekonomik projeksiyonlarının yanı sıra ECB Başkanı Christine Lagarde ile İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in açıklamaları başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.