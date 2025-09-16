Avrupa borsaları satış ağırlıklı seyrediyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 556,8 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 23.710 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 9.266 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 değer kayıpla 42.874 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 azalışla 15.288 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 7.882 puan seviyesinde seyrediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed), yarınki faiz kararı piyasaların odağında bulunurken, ABD ile Çin arasındaki görüşmeler yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump ise görüşmelerin "çok iyi" geçtiğini aktardı.

Cuma günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşeceğini ifade eden Trump, ilişkilerin çok güçlü olmaya devam ettiğini kaydetti.

Analistler, olumlu haber akışına karşın cuma günkü Trump-Şi Cinping görüşmesi öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını belirtti.

Bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de ağustos ayına ilişkin işsizlik oranı yüzde 4,7 ile beklentiler dahilinde gerçekleşirken günün geri kalanında veri gündeminde Euro Bölgesinde Zew ekonomik güven endeksi ve sanayi üretimi, ABD'de ise perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı takip edilecek.