Avrupa borsaları satış ağırlıklı seyrediyor

Saat 10.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 düşüşle 551 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 azalışla 23.571 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 kayıpla 9.209 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 42.253 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 değer kaybıyla 15.114 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 kayıpla 7.782 puan seviyesinde seyrediyor.

Fed Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere bazı Fed üyelerinin faiz indirim sürecine ilişkin yaptıkları karışık açıklamalar küresel piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Avrupa tarafında, ekonomik aktiviteye yönelik veri akışı yatırımcıların odağında bulunuyor.

Almanya'da geçen ay 88,9 puan olan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, şirket yöneticilerinin mevcut durum ve gelecek dönem beklentilerindeki kötüleşmenin etkisiyle eylülde 87,7 puana geriledi. Böylece endekste 6 aydır süren artış trendi eylülde kesintiye uğradı.

Öte yandan, Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik gelişmeler piyasaların yönünde etkili oluyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Rutte ile yaptığı görüşmede, Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL) programının faaliyetleri ve bunun daha da geliştirilmesini ele aldıklarını ifade etti.

Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinde ise Rus savaş uçakları ve insansız hava araçlarının (İHA) Avrupa ülkelerinin hava sahalarında tespit edilmesi ve Ukrayna'nın güvenliği gibi konuları masaya yatırdıklarını bildirdi.

Analistler, bugün bölgede veri gündeminin sakin olduğunu, ABD'de büyüme, kişisel tüketim harcamaları ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini ifade etti.