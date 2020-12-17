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17.12.2020 - 11:44 | | AA

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, alıcılı seyrediyor. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artışla 398 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,8 değer kazancıyla 13.673 puan oldu.

Avrupa borsaları yükselişle açıldı
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İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 6.587 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 primle 5.571 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yatay seyirle 8.142 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 artarak 22.048 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1,2238 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarıyla birlikte ek kısıtlamaların uygulamaya alınmasına karşın Euro Bölgesi'nde salgından etkilenen firmalara finansal yardım yapılabileceği beklentisiyle Avrupa borsalarının alıcılı seyrettiğini söyledi.

Bugün, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı, Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de konut başlangıç verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, Brexit'e ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini aktardı.

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