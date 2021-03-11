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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,24 artışla 423,12 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,07 değer kazancıyla 14.549 puan oldu.

11.03.2021 - 11:56 | | AA
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 artışla 6.729 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,29 yükselişle 6.007 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,60 değer kazancıyla 8.577 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,83 primle 24.130 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,28 artışla 1,1959 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, ABD'de, tahvil faizlerinin gerilemesi ve ekonomik destek paketinin Temsilciler Meclisinde onaylanmasının ardından küresel ölçekte risk iştahının arttığını belirtti.

Bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısında açıklanacak faiz kararının yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydeden analistler, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve ocak ayı JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini bildirdi.

ECB'nin, bugünkü toplantısında faizlerde değişiklik yapması beklenmezken, analistler, ECB Yönetim Konseyi üyelerinin tahvil faizlerindeki artıştan dolayı endişelerini dile getirebileceğini ve bu konuda sözle yönlendirme yapılabileceğini belirtiyor.

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