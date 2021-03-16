Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAvrupa borsaları yükselişle açıldı
HaberlerUzmanpara Haberleri Avrupa borsaları yükselişle açıldı
ABONE OL

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,50 artışla 425,10 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,59 değer kazancıyla 14.549 puan oldu.

16.03.2021 - 11:54 | | AA
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,58 artışla 6.790 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 yükselişle 6.053 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,67 değer kazancıyla 8.697 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,63 primle 24.291 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda yatay seyirle 1,1926 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomideki toparlanmanın güçlü olacağı beklentilerinin fiyatlanması ve tahvil faizlerindeki sakin seyrin etkisiyle pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) kararlarının gündemin odağında olduğunu kaydeden analistler, bugün Almanya'da mart ayı ZEW endeksi, ABD'de şubat ayı perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

GÜNCEL HABERLER

Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu koronavirüsten öldü

Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu koronavirüsten öldü

Osmaniye Valiliği duyurdu! Hepsi yasaklandı

Osmaniye Valiliği duyurdu! Hepsi yasaklandı

Yunanistan'dan gayri askeri statüdeki Sakız Adası'nda tatbikat

Yunanistan'dan gayri askeri statüdeki Sakız Adası'nda tatbikat

Nijerya, PCR testi olmayan yolcuları alan Emirates Hava Yolları'nın uçuşlarını durdurdu

Nijerya, PCR testi olmayan yolcuları alan Emirates Hava Yolları'nın uçuşlarını durdurdu

TMSF Başkanı Gülal: Hazine'ye 1,2 milyar liralık kaynak aktaracağız

TMSF Başkanı Gülal: Hazine'ye 1,2 milyar liralık kaynak aktaracağız

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu koronavirüsten öldü

Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu koronavirüsten öldü

Sıradaki Haber
Kamuda yeni dönem! Sınırlama geldi

Kamuda yeni dönem! Sınırlama geldi

Sıradaki Haber
ABD'ye sert sözler: Bela çıkartmayın!

ABD'ye sert sözler: Bela çıkartmayın!

Sıradaki Haber
Osmaniye Valiliği duyurdu! Hepsi yasaklandı

Osmaniye Valiliği duyurdu! Hepsi yasaklandı

Sıradaki Haber