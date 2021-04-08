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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, İspanya hariç güne alıcılı bir seyirle başladı.

08.04.2021 - 10:49 | | AA
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,44 artışla 436,24 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,41 değer kazancıyla 15.238 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,50 artışla 6.920 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,59 yükselişle 6.166 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,10 değer kaybıyla 8.589 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,27 primle 24.806 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda yatay seyirle 1,1868 seviyesinden işlem görüyor. Açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliği artırması ile Avrupa borsalarında pozitif bir seyir izleniyor.

Dün açıklanan verilere göre, Almanya'da şubatta 45,7 olan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), martta 51,5 puana çıktı. Hizmet sektörü PMI Euro Bölgesi'nde 49,6'ya, İngiltere'de de 56,3'e yükseldi. Bugün yayımlanan Almanya'nın fabrika siparişleri ise şubatta yüzde 1,2 arttı.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının yanı sıra Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini bildirdi.

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