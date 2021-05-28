Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,40 artarak 448 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,44 değer kazancıyla 15.469 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,41 yükselişle 7.044 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,46 primle 9.219 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,43 artarak 6.460 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,25 değer kazancıyla 25.093 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1,2199 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin iyimserliğin devam etmesiyle Avrupa borsalarında alış ağırlıklı seyrin sürdüğünü bildirdi.

Bugün Euro Bölgesinde açıklanacak tüketici güven endeksi ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, emtia fiyatlarının da yakından takip edileceğini kaydetti.