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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 artarak 456,3 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,7 yükselerek 15.538 puan oldu.

22.07.2021 - 10:39 | | AA
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 artışla 7.003 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,8 yükselişle 8.635 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 6.494 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 primle 24.829 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda 1,1798 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs vaka sayılarındaki artışın ekonomiye yansımalarına ilişkin tedirginliklerin gündemdeki yerini koruduğunu, yatırımcıların bugün gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısından çıkacak kararları beklediğini söyledi.

ECB'nin faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini aktaran analistler, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yönlendirmelerinin önemli olacağını vurguladı.

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