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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,86 artarak 465,7 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,92 yükselerek 15.685 puan oldu.

02.08.2021 - 10:45 | | AA
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,98 primle 7.101 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,51 değer kazancıyla 8.808 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,94 yükselişle 6.674 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,04 artışla 25.625 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 1,1885 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Asya piyasalarındaki alış ağırlıklı seyrin açılışta Avrupa borsalarına da yansıdığını belirterek, küresel ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerle para politikasının bir müddet daha destekleyici kalmaya devam edeceği beklentisinin risk iştahını artırdığını bildirdi.

Bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin de gündemdeki yerini koruduğu kaydetti.

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