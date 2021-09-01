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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne pozitif bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,72 artarak 474,26 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,78 yükselerek 15.958 puan oldu.

01.09.2021 - 10:40 | | AA
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,63 artarak 8.991 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,18 yükselerek 6.759 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,71 artışla 7.170 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,08 düşüşle 1,1802 seviyesinden işlem görüyor.

Dün açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 3 ile Kasım 2011'den bu yanan en yüksek seviyesine çıkması sonrası Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Klaas Knot'un açıklamaları, ECB'nin de tahvil alım programının tartışmaya açılabileceğini gösterdi.

Analistler, söz konusu gelişmelerle Avrupa borsalarında dün sınırlı da olsa satıcılı bir seyir izlenmesinin ardından bugün risk iştahının yüksek seyrettiğini belirterek, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ve ABD'de özel sektör istihdamının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

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