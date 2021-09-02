Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,14 artarak 473,80 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,05 yükselerek 15.832 puan oldu.

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,01 artarak 8.992 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,03 yükselerek 6.761 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,02 artışla 7.152 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,02 yükselişle 1,1846 seviyesinden işlem görüyor.

Para politikalarının nasıl şekilleneceğine ilişkin beklentiler piyasaların ana gündemini oluştururken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, dün yaptığı açıklamada Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz oranlarını 2025'e kadar sabit tutmasının, tahvil alımlarının ise en az 2024'e kadar devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

Euro Bölgesi'nin halihazırda bazı geçici enflasyonist baskılar yaşadığına işaret edilen açıklamada, ECB'nin yüzde 2'lik simetrik enflasyon hedefine dayanarak fiyat baskılarının 2025'ten önce faiz artışlarını tetikleyecek kadar sağlamlaşmasının beklenmediği kaydedildi.

Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini ifade etti.