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Uzmanpara Avrupa borsaları yükselişle açıldı
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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 artışla 515 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 18.322 puan seviyesinde işlem görüyor.

01.07.2024 - 11:07 | | AA
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 8.194 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,8 primle 33.727 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,2 değer kazancıyla 11.080 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,2 artışla 7.641 puanda bulunuyor.

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Avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,4 değer kazancıyla 1,0760 seviyelerinde seyrediyor.

Fransa'daki seçimlerde aşırı sağın salt çoğunluğu elde etmekte zorlanabileceğine ilişkin öngörülerin güçlenmesi risk iştahını desteklerken, Avrupa borsaları yeni haftaya yükselişle başladı.

Fransa'da hafta sonu düzenlenen erken seçimin 1. turunda aşırı sağın oylarını artırarak ilk sıraya yerleşmesine karşın salt çoğunluğu sağlayabilmek için merkez veya sol partilerle ikinci turda işbirliği yapmak zorunda kalabileceğine yönelik beklentiler öne çıkıyor.

Öte yandan, hafta içinde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalar da yatırımcıların odağında yer alıyor.

Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınlama Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini kaydetti.

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