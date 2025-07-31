Avrupa borsalarında pozitif seyir hakim

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 yükselişle 552,28 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 artışla 24.394 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 kazançla 9.172 puandan işlem görüyor.

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İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 artarak 41.620 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 primle 14.523 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 7.880 puanda seyrediyor.

Dün açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) bu yılın ikinci çeyreğinde yılın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 0,1 arttı. Bölgede, GSYH, yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 1,4 yükseldi.

Euro Bölgesi'nde ekonomi güven endeksi, aylık bazda 1,6 puan artarak beklentilerin üzerinde, 95,8 seviyesine yükseldi. Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda sabit kalacağı, yıllık bazda yüzde 1,2 artacağı yönündeydi.

Almanya'da ise ikinci çeyreğe ilişkin GSYH ise önce çeyreğe göre yüzde 0,1 azalırken, yıllık ise yüzde 0,4 arttı.

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Açıklanan veriler sonrasında Avrupa Merkez Bankasının (ECB) daha fazla faiz indirim yapmak zorunda kalmayabileceğine yönelik tahminler öne çıktı. ABD ile yapılan son gümrük tarifesi anlaşmasının Avrupa ekonomisi üzerinde baskı oluşturacağına yönelik endişeler devam etse de Bölgede yılın ikinci yarısında büyüme verilerinin daha dengeli bir seviyeye gelebileceği öngörülüyor.

Bu arada, Avrupa'nın en büyük bankası konumundaki HSBC'nin vergi öncesi karı ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 azaldı.

Bankanın ikinci çeyreğe ilişkin açıkladığı finansal sonuçlara göre, HSBC'nin vergi öncesi karı bu dönemde yıllık bazda 2,6 milyar dolar azalarak 6,3 milyar dolar olarak kaydedildi.

Analistler, bugün veri gündeminde Almanya'da enflasyon ve Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı ile ABD'de kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının öne çıktığını belirtti.