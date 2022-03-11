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'Avrupa ekonomisi büyüyor'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının tetiklediği negatif gelişmelere rağmen Avrupa ekonomisinin hala büyümekte olduğunu söyledi.

11.03.2022 - 10:56 |
'Avrupa ekonomisi büyüyor'

"Avrupa'da büyüme pozitif, resesyon yok" ifadelerini kullanan Villeroy ancak yaşanmakta olan savaşın Avrupa ekonomisine etkilerinin görülmekte olduğunu da vurguladı. Avrupa'da daha fazla enflasyon ve daha fazla ekonomik belirsizlik ile karşı karşıya olduklarını ifade eden Villeroy, ancak enflasyonun yüzde 2 civarına geri gelmesi gerektiğini belirtti.

"Enflasyonist baskılara yanıt olarak, biz ayağımızı frene basmadan gaz pedalından kaldırıyoruz" ifadelerine kullanan Villeroy, dünyanın başka yerlerindeki merkez bankalarının enflasyona çok daha sert şekilde yanıt vermekte olduklarına da işaret etti.

Enflasyona yanıt olarak faizleri yükseltme gibi bir işlevleri olmadığını anlatan Villeroy, ECB'nin faiz oranlarında artırım konusunda herhangi bir karar almadan önce zamanı gerektiği kadar kullanacağını da vurguladı.

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