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Avrupa için büyüme tahminini düşürdü

Credit Suisse, Ukrayna krizinin emtia fiyatlarında yol açtığı hızlı yükseliş ve tedarik zincirlerinde bozulmanın etkisiyle Avrupa'da ekonomik büyümenin yavaşlayacağını öngördü.

09.03.2022 - 13:01 |
Avrupa için büyüme tahminini düşürdü

Batı'nın Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımların Rusya'da büyümeyi vuracağını da dikkate alan Credit Suisse, Avrupa için daha önce yüzde 2-2,5 aralığı olarak tahmin ettiği 2022 yılı Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme beklentisini yüzde 1 civarına indirdi.

Credit Suisse, ekonomik büyümede yavaşlamaya verilecek mali yanıtların etkilerinin sınırlı kalacağını da savundu.

ABD ekonomisinin ise gerek emtia fiyatlarındaki yükselişe, gerekse Ukrayna krizinin yol açtığı tedarik zinciri bozulmalarına daha dayanıklı olduğunu öne süren Credit Suisse Ekonomisti Andrew Garthwaite, ABD'de GSYH büyüme oranının yüzde 3 civarında olan trendin sadece 50, 100 baz puan altına düşebileceğini belirtti.

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