Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

ECB bugün yapılan Yönetim Konseyi toplantısında 3 politika faizini de 50'şer baz puan yükseltti. Yapılan bu artırım ile birlikte mevduat faiz oranı yüzde 2,50'den yüzde 3'e çıktı.

"Enflasyonun uzun süre için çok yüksek kalması öngörülüyor" uyarısında bulunan ECB, gelecekteki politika faizi kararlarının ekonomik ve finansal verilere bağlı olacağını vurguladı.

Yönetim Konseyi toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada yüksek seviyede belirsizliğin Yönetim Konseyi'nin politika kararlarına verilere bağlı yaklaşımın önemini güçlendirdiği ifade edildi.

ECB açıklamasında cari piyasa gerilimlerinin yakından izlendiği belirtilirken "Euro Bölgesi'nde fiyat istikrarını ve finansal istikrarı korumak gerektiğinde yanıt vermeye hazırız" ifadeleri yer aldı. Banka, Euro Bölgesi bankacılık sektörünün "dayanıklı" olduğunu belirtirken, güçlü sermaye ve likidite pozisyonlarına sahip olduğunu ifade etti.