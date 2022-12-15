Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu

ECB'den yapılan açıklamaya göre refinansman operasyon faiz oranı yüzde 2'den yüzde 2,50'ye çıkarıldı. Faiz bu seviyeyi en son 10 Aralık 2008 tarihinde görmüştü.

ECB bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını yüzde 1,50'den yüzde 2'ye marjinal faiz oranını yüzde 2,25'ten yüzde 2,75'e yükseltti.

ECB açıklamasında "Bugün Yönetim Konseyi 3 faiz oranının 50'şer baz puan artırmaya karar verdi ve enflasyon görünümündeki önemli yukarı yönlü revizyonu temel alarak faizleri daha da artırmayı bekliyor. Yönetim Konseyi faiz oranlarının enflasyonun yüzde 2 orta vadeli hedefine dönmesini sağlamak için yeterince sınırlayıcı seviyelere istikrarlı bir hızla ulaşması için hala ciddi şekilde artırılmaları gerektiğine karar verdi. Faiz oranlarını sınırlayıcı seviyelerde tutmak talebi azaltarak zaman içinde enflasyonu düşürecek" ifadelerine yer verildi.

Para politikası duruşunu belirlemek için ana aracın ECB faiz oranı olduğunu tekrarlayan Yönetim Konseyi, gelecekteki faiz kararlarının verilere bağlı olmaya devam edeceğini, toplantıdan toplantıya değerlendirme yaparak karar verme yaklaşımının sürdürüleceğini de belirtti.

Yapılan açıklamada Yönetim Konseyi'nin bugünkü toplantıda Eurosistem'in para politikası menkul kıymek pozisyonlarının, portföyünün normalleştirilmesinin de tartışıldığı ifade edildi.

Yönetim Konseyi, 2023 yılı Mart ayından başlayarak Varlık Alım Programı (APP) ile alınmış menkul kıymet portföyünün ölçülü ve öngörülebilir bir hızla azaltılacağını vurguladı.

Eurosistem'in itfası gelen menkul kıymetlerin ana paralarının tamamını yatırıma yönlendirmeyeceğini, APP portföyünün 2023 yılı Mart ayından, 2023 yılı ikinci çeyrek sonuna kadar aylık ortalama 15 milyar euro azaltılacağını ifade eden Yönetim Konseyi, APP portföyünün azalmtılması için yapılacakların detaylı parametlerinin Şubat toplantısında açıklanacağını da vurguladı.