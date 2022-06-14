Avrupa tahvillerinde işlem hacmi rekor kırdı

Avrupa Finansal Piyasalar Birliği (AFME) verilerine göre ilk çeyrekte günlük ortalama işlem hacmi bir önceki çeyreğe göre yüzde 31,4 artarak 91 milyar dolar oldu. Geçen yılın ilk çeyreğine göre işlem hacmi yüzde 17,5 büyüdü.

Belçika, Almanya, Fransa ve Danimarka'nın devlet tahvillerinde işlem hacmi artarken, Bulgaristan, İsveç, İtalya ve Portekiz'in tahvillerinde ise işlem hacmi azaldı.