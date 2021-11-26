Avrupa'da devlet tahvillerinin getirisi düştü

Koronavirüs salgınında yaşanan dördüncü dalga ve yeni varyant endişelerinin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gevşek para politikasını uzun süre devam ettirmesine yol açacağı değerlendirmeleri tahvil getirilerinin düşmesine yol açtı.

Almanya'nın 10 yıl vadeli tahvilinde getiri yüzde -0,329'a kadar geriledi. Şu sıralarda ise düne göre 6,6 baz puan düşüşle yüzde -0,315'den işlem görüyor. Fransa'nın 10 yıl vadeli tahvilinde getiri düne göre 6,3 baz puan düşüşle yüzde -0,54, İtalya'nın 10 yıl vadeli tahvilinde getiri 5,3 baz puan kayıpla yüzde 1, Hollanda'nın 10 yıl vadeli tahvilinde getiri ise 6,8 baz puan kayıpla yüzde -0,176 seviyesinde.