Avrupa'da doğal gaz fiyatı 5 ayın zirvesinde
ICE'nin verilerine göre Avrupa'da doğal gaz fiyatı 5 aydan bu yana ilk kez 2400 dolar/bin metreküp seviyesinin üzerine çıktı.
16.08.2022 - 09:54 |
Eylül vadeli gaz fiyatı 2407,6 dolar/bin metreküp seviyesini gördükten sonra günü 2181,2 dolar/bin metreküpten tamamladı.
RIA Novosti'nin ICE'den derlediği verilere göre haziran ayında ortalama 1180 dolar/bin metreküp olan fiyat temmuz ayında neredeyse yüzde 50 artarak 1805 dolar/bin metreküp seviyesine çıktı.