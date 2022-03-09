Avrupa'da doğal gaz fiyatı geriledi

Hollanda TTF'de nisan vadeli doğal gaz fiyatı düne göre yüzde 9,74 düşüşle 190 euro/MWh seviyesine geriledi.

ICE'de ise nisan vadeli doğal gaz kontratı yüzde 10,98 düşüşle 191 euro/MWh, mayıs vadeli gaz kontratı ise yüzde 10,39 kayıpla 185 euro/MWh seviyesinden işlem görüyor.

AB Komisyonu Başkanı bugün ABD televizyonuna yaptığı açıklamada Rusya'ya yönelik yaptırımların Moskova'ya maksimum etki yapması ve Batı ekonomilerine mümkün olan en az zararı vermesi için dizayn edildiğini de vurguladı.