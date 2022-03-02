Avrupa'da doğal gaz fiyatı rekor kırdı
Yamal-Avrupa boru hattından Almanya yönüne gaz akışı sağlanmaması, Batı'nın yaptırımlarının Rusya'nın gaz ihracatını da vuracağı endişeleri Avrupa'da doğal gaz fiyatını rekor seviyeye taşıdı.
02.03.2022 - 12:58 |
Hollanda TTF'de nisan vadeli doğal gaz fiyatı bugün 194 euro/MWh seviyesine ulaşarak rekor kırdı. Şu sıralarda yüzde 33,14 oranında artışla 162 euro/MWh'den işlem görüyor.
Bu gelişmeyle birlikte Avrupa'da doğal gaz fiyatı bir gün içerisinde yüzde 60'tan fazla değerlenmiş oldu. Hollanda TTF'de işlem gören nisan vadeli doğal gaz kontratı en son 24 Şubat tarihinde 144,280 euro/MWh seviyesini görmüştü.