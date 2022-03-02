Avrupa'da doğal gaz fiyatı rekor kırdı

Hollanda TTF'de nisan vadeli doğal gaz fiyatı bugün 194 euro/MWh seviyesine ulaşarak rekor kırdı. Şu sıralarda yüzde 33,14 oranında artışla 162 euro/MWh'den işlem görüyor.

Bu gelişmeyle birlikte Avrupa'da doğal gaz fiyatı bir gün içerisinde yüzde 60'tan fazla değerlenmiş oldu. Hollanda TTF'de işlem gören nisan vadeli doğal gaz kontratı en son 24 Şubat tarihinde 144,280 euro/MWh seviyesini görmüştü.