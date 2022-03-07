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Avrupa'da doğal gaz fiyatı rekor kırdı

Avrupa'da doğal gaz fiyatı, ABD ve Avrupalı müttefiklerinin Rusya'dan petrol ithalatına yasak getirmeyi planladıkları haberlerinin etkisiyle rekor seviyeye yükseldi.

07.03.2022 - 11:05 |
Avrupa'da doğal gaz fiyatı rekor kırdı

ICE'de işlem gören nisan ayı vadeli TTF doğal gaz kontratında fiyat 345 euro/MWh seviyesine ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Şu dakikalarda ise yüzde 42.04 oranında artışla 273,500 euro/MWh'den işlem görüyor.

Rusya, Avrupa'nın yüzde 30'una doğal gaz tedariki sağlıyor. Bu oran Almanya'da yüzde 40 seviyelerine kadar çıkıyor. ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya yönelik petrol ambargosu uygulayacağına yönelik gelişmeler emtia fiyatlarının tırmanışa geçmesinde etkili oluyor.

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