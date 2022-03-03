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Avrupa'da doğal gaz fiyatı rekordan döndü

Avrupa'da bugün 199 euro seviyesine kadar yükselerek yeni bir rekora imza atan doğal gaz fiyatı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamalarının ardından zirve seviyeden düşüşe geçti.

03.03.2022 - 14:50 |
Avrupa'da doğal gaz fiyatı rekordan döndü

ABD ve Avrupa Birliği'nden (AB) Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların uygulanabileceği söylemleri devam etse de Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un bir anlaşmaya varılması için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sürdürdüğü görüşmeleri takdir etmesi, Ukrayna ile müzakerelere hazır olunduğunu vurgulaması Avrupa'da gaz fiyatlarını geriletti.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) Avrupa'nın Rusya'dan gaz ithalatını yıllık üçte bir oranında azaltabileceğine yönelik raporu da düşüşte etkili oldu.

Hollanda TTF'de sabah saatlerinde 199 euro/MWh seviyesine kadar yükselen nisan teslimi gaz fiyatı 158 euro/MWh seviyesine kadar geri çekildi. Şu sıralarda da düne göre yüzde 6,94 düşüşle 161 euro/MWh'den işlem görüyor.

Gaz fiyatının gerilemesinde Gazprom'un Avrupa'ya doğal gaz tedarik etmeye devam etmesi, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in AB'nin Rusya'ya enerji alanında bağımlılığını azaltacak adımları atmakta olduğu sözleri de rol oynadı.

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