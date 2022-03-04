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Avrupa'da doğal gaz fiyatı yükseldi

Avrupa doğal gaz kontratları Ukrayna'daki savaşla ilgili arz korkuları ve düşük hava sıcaklıkları nedeniyle yeniden yükseldi.

04.03.2022 - 15:35 |
Avrupa'da doğal gaz fiyatı yükseldi

TTF gün öncesi doğal gaz kontratı en son 12,50 euro artışla 176,50 euro/MWh’den işlem gördü ve 22 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ICE'de nisan ayı vadeli TTF doğal gaz kontratı ise 182,50 euro/MWh ile 21 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

İngiltere'de gün öncesi gaz fiyatı düne göre 73 p artarak 418 p/th'ye yükseldi. NBP nisan kontratı ise 57,19 p artışla 441,24 p/th'ye çıktı.

Perşembe akşamı Ukrayna, topraklarından gaz ihracatı ve depolamadan gaz çekimine yasak koydu.

Rusya'dan gaz iletimi normal bir şekilde çalışırken, traderlar depolamadan gaz çekimlerine yasak konulmasının piyasa durumunu daha da kötüleştirebileceğinden endişe duyuyor.

Bir trader “Avrupa'dan birçok nakliyeci bu yıl Ukrayna depolama alanlarını kullandı. Bu nedenle Ukrayna'da hala ne kadar depolanmış gaz bulunduğunu söylemek zor. Ancak bu durum Avrupa Birliği (AB) pazarındaki gaz talebini artırabilir” dedi.

Bir diğer trader ise önümüzdeki hafta soğuk hava koşulları ve düşük rüzgar enerjisi nedeniyle doğal gaza yönelik ısıtma talebinin artabileceğini söylüyor.

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