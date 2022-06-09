Avrupa'da doğal gaz fiyatı yükseldi

Avrupa’da doğal gaz fiyatı kıtaya tedarik sağlayan ABD’nin başlıca ihraç terminalinde yaşanan patlama ile haftalarca kapalı kalacak olmasından dolayı altı günlük düşüşün ardından hızla yükselişe geçti.

Amsterdam’da işlem gören vadeli doğal gaz fiyatı yüzde 13’e varan yükseliş sergiledi. Yaşanan yangın nedeniyle Teksas’ta bulunan The Freeport sıvılaştırılmış doğal gaz ihraç terminalinin en az 3 hafta kapalı kalacağı kaydedildi. Tesis, ABD’den ihraç edilen LNG’nin beşte birinden sorumluydu.

BloombergHT'de yer alan habere göre kapanma Avrupa’nın başlıca tedarikçilerinin boru hatlarının kapanması döneminde geldi. Norveç'teki önemli tesisler bu hafta yıllık bakıma girerken, Rusya’dan sağlanan gaz ise Avrupalı alıcıların ruble ile ödeme yapmayı reddetmesi nedeniyle kapasitenin altında gerçekleşiyor.

Evercore ISI analistleri geçtikleri bir notta Avrupa’nın Rusya’dan aldığı gazın yerine alternatif olarak özellikle ABD’den gelen LNG’ye bağımlı olduğunu kaydetti.

Analistler tesisin gördüğü zararın kapsamının bilinmediğini fakat yangının verdiği zararın tamir edilmesinin zor olduğu ortaya çıkması durumunda ABD’nin toplam LNG ihraç kapasitesinin yüzde 16’sını bir süreliğine durdurma potansiyeline sahip olduğu uyarısında bulundu.