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Avrupa'da doğal gaz fiyatı yükselişe geçti

Yamal-Avrupa boru hattından Almanya yönüne akışın durması, Batı'nın Rusya'nın petrol ve gaz ihracatını sınırlamak için tedbirler alma eğilimini devam ettirmesi Hollanda TTF'de doğal gaz fiyatını yüzde 6'dan fazla yükseltti.

15.03.2022 - 12:46 |
Avrupa'da doğal gaz fiyatı yükselişe geçti

Hollanda TTF'de nisan teslimi gaz fiyatı yüzde 6,84 artarak 118,75 euro/MWh'ye çıkarken, mayıs teslimi gaz fiyatı da yüzde 7,2 artışla 119 euro/MWh seviyesini gördü.

Nisan vadeli gaz fiyatı 7 Mart'ta 200 euro/MWh seviyesinin aşılmasından sonra başlayan düşüş ile dün 111 euro/MWh'den kapanmıştı. Düşüşte Rusya'nın Ukrayna üzerinden doğal gaz sevkiyatına devam etmesi ve Rus LNG tankerlerinin Avrupa terminallerine ulaşmayı sürdürmeleri etkili olmuştu.

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