Avrupa'da doğal gaz fiyatı yükselişe geçti

Hollanda TTF'de nisan teslimi gaz fiyatı yüzde 6,84 artarak 118,75 euro/MWh'ye çıkarken, mayıs teslimi gaz fiyatı da yüzde 7,2 artışla 119 euro/MWh seviyesini gördü.

Nisan vadeli gaz fiyatı 7 Mart'ta 200 euro/MWh seviyesinin aşılmasından sonra başlayan düşüş ile dün 111 euro/MWh'den kapanmıştı. Düşüşte Rusya'nın Ukrayna üzerinden doğal gaz sevkiyatına devam etmesi ve Rus LNG tankerlerinin Avrupa terminallerine ulaşmayı sürdürmeleri etkili olmuştu.