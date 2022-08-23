Avrupa'da doğal gaz fiyatları geriliyor

Hollanda TTF'de eylül vadeli gaz fiyatı düne göre yüzde 0,9 düşüşle 275,5 euro/MWh seviyesine gerilerken, ekim vadede fiyat yüzde 1,42 azalışla 278 euro/MWh seviyesine geriledi. Dün ekim vadede fiyat 279,60 euroya kadar yükselmiş ve günü 282 eurodan tamamlamıştı.

Dün Avrupa için LNG fiyatları ile Hollanda TTF gaz fiyatı arasındaki iskonto da rekor seviyeye çıktı.

Ekim ayında Kuzeybatı Avrupa teslimi LNG için fiyat 60,183 dolar/mmBtu ile TTF'deki ekim teslimi gaz fiyatının 24 dolar/mmBtu altında gerçekleşti.