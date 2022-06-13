Avrupa'da doğal gaz fiyatları yükseldi
ABD ve Norveç'ten Avrupa'ya LNG sevkiyatında yavaşlama olduğu endişeleri, Rus gazının kesilmesi riski Avrupa'da doğal gaz fiyatlarını yükseltti.
13.06.2022 - 15:19 |
Hollanda TTF'de temmuz vadeli doğal gaz fiyatı bugün yüzde 2'ye varan artışla 84,50 euro/MWh seviyesini gördü.
Ağustos vadede ise fiyat cuma gününe göre yüzde 1 artışla 85,75 euro/MWh seviyesinde.
TTF'de gösterge doğal gaz fiyatı Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının yarattığı tedirginlik ile mart ayının ilk yarısında 200 euro seviyesinin üzerine çıkmıştı.