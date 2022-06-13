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Avrupa'da doğal gaz fiyatları yükseldi

ABD ve Norveç'ten Avrupa'ya LNG sevkiyatında yavaşlama olduğu endişeleri, Rus gazının kesilmesi riski Avrupa'da doğal gaz fiyatlarını yükseltti.

13.06.2022 - 15:19 |
Avrupa'da doğal gaz fiyatları yükseldi

Hollanda TTF'de temmuz vadeli doğal gaz fiyatı bugün yüzde 2'ye varan artışla 84,50 euro/MWh seviyesini gördü.

Ağustos vadede ise fiyat cuma gününe göre yüzde 1 artışla 85,75 euro/MWh seviyesinde.

TTF'de gösterge doğal gaz fiyatı Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının yarattığı tedirginlik ile mart ayının ilk yarısında 200 euro seviyesinin üzerine çıkmıştı.