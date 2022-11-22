Avrupa'da doğal gaz fiyatları yükseldi

Hollanda TTF hub’ı aralık vadeli kontrat bugün en son 3,62 euro artışla 119,75 euro/MWh seviyesinden işlem gördü. Kontrat bugün gün içinde 114,37 euro/MWh düzeyine kadar gerilemişti.

İngiltere NBP hub’ı eş değeri kontrat ise en son 12 p yükselişle 281p/th düzeyinden satış yaptı.

İsviçre merkezli Axpo Kıdemli LNG ve Gaz Analisti Nick Boyes, “Akışlar şimdilik sağlıklı ve sıcaklıklar önümüzdeki hafta başına kadar normalin üzerinde olmalı, ancak aralık ayı başlarında biraz dikkat gerektiren soğuk hava koşulları riski var” ifadelerini kullandı.

Energy Quantified (EQ) verilerine göre Almanya'da sıcaklıkların ayın geri kalanında normalin 1 °C altından 1 ile 2 °C üzerine çıkması bekleniyor. Ancak aralık ayının ilk haftasında bir soğuk hava cephesi gerçekleşebilir.

Avrupa Gaz Altyapısı (Gas Infrastructure Europe-GIE) verilerine göre Avrupa'da doğal gaz depoları en son %95 doluluk seviyesine ulaştı.