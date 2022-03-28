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Avrupa'da doğal gaz fiyatları yükseliyor

Geçtiğimiz günlerde Rusya, Avrupa'ya yönelik doğal gaz ticaretinin Rus rublesi cinsinden yapılmasını önermişti. Avrupa bu durumu kabul etmezken, doğal gaz fiyatları yeniden yükselişe geçti.

28.03.2022 - 14:14 |
Avrupa'da doğal gaz fiyatları yükseliyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Rusya'dan aldıkları gaz için ruble ile ödeme yapmamaları halinde Rusya'nın atacağı adımın belirsizliği Hollanda TTF'de nisan vadeli doğal gaz fiyatını bugün yüzde 7,53 artışla 106,45 euro/MWh seviyesine çıkardı. 

Mayıs vadeli gaz da yüzde 3,52 artışla 103 euro/MWh seviyesinde.  

Rusya'nın Avrupa'ya gaz sevkiyatı ise istikrarlı şekilde devam ediyor. Gazprom bugün Ukrayna üzerinden Avrupa'ya 109,5 milyon metreküp gaz gönderdi. 

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