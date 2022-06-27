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Avrupa'da doğal gaz fiyatları yükseliyor

Avrupa'da doğal gaz fiyatları Rusya'nın gaz sevkiyatını kısmasının kış mevsimi öncesi depoların doldurulmasını yavaşlatmasının etkisiyle yükselmeye devam ediyor.

27.06.2022 - 11:53 |
Avrupa'da doğal gaz fiyatları yükseliyor

Hollanda TTF'de temmuz vadeli doğal gaz fiyatı bugün 136 euro/MWh seviyesini gördü. Gaz fiyatı şu sıralarda yüzde 4,24 artışla 132,2 euro/MWh'den işlem görüyor.

Ağustos vadeli gaz fiyatı da 5,65 euro artışla 134,50 euro/MWh seviyesine çıktı.

Rusya'nın Kuzey Akım 1 ve Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz akışı bugün de düşük seviyelerde seyretmeye devam ediyor.

Kuzey Akım 1 üzerinden bugün 29 milyon 289 bin 697 kWh/h gaz sevk edecek olan Rusya, Ukrayna üzerinden de 42,1 milyon metreküp gaz gönderecek.

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