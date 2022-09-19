Avrupa'da gaz depolarının doluluk oranı arttı

14 Eylül'de yüzde 84,71 seviyesine ulaşan doğal gaz depolarının doluluk oranı, 17 Eylül itibarıyla yüzde 85 sınırını aşarak yüzde 85,58'e ulaştı.

AB Komisyonu doğal gaz depolarında yüzde 85 doluluk oranına 1 Kasım'da ulaşılmasını hedefliyordu.

Avrupa'da doğal gaz depolarında doluluk hedeflerine öngörülenden çok erken ulaşılması gaz fiyatlarını bir miktar aşağı çekti.

Kuzey Akım 1'in kapalı olduğu ancak Ukrayna üzerinden Avrupa'ya Rus gazı akışının günlük 42 milyon metreküp civarında devam ettiği ortamda Hollanda TTF'de ekim vadeli gaz fiyatı bu sabah 174 euro/MWh seviyesine kadar düştü.

Ekim vadeli gaz şu sıralarda cuma gününe göre yüzde 3,47 kayıpla 181 euro/MWh seviyesinde.

Almanya'nın doğal gaz depolarında doluluk oranı yüzde 89,67 seviyesine ulaşırken, Fransa'da bu oran yüzde 95,27, İtalya'da yüzde 87,21, Hollanda'da yüzde 86,34 ve İspanya'da yüzde 87,65 olarak kayıtlara geçti.