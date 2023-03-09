Avrupa'da gaz fiyatları 19 ayın dibinde

Hollanda TTF hub’ı nisan vadeli kontrat Ice Endex'te en son 0,84 euro düşüşle 41,50 euro/MWh seviyesinden işlem görüyor. Daha önce 40,50 euro/MWh ile 19 Ağustos 2021'den bu yana en düşük seviyesine ulaştı.

Eş değeri İngiltere NBP hub’ı kontratı ise gün içinde yine 19 ayın en düşük seviyesi olan 102,60 p/th’lik bir işlem yaptı. Kontrat en son dünkü kapanışına göre 3,10p düşüşle 103,75p/th düzeyinden satış gerçekleştirdi.

İsveç Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü (SMHI) verilerine göre Kuzeybatı Avrupa'da genelinde sıcaklıklar muhtemelen ayın büyük bölümünde mevsim normallerinin biraz altında seyredecek. Piyasa katılımcıları ise muhtemel bir talep artışını dengeleyebilecek bol miktarda arz olduğunu söylüyor.

Avrupa Gaz Altyapısı (Gas Infrastructure Europe) verilerinde Avrupa gaz depolama tesisleri bir önceki yıl bu dönemde %26 doluydu. Veriler depolama tesislerinin doluluk oranının bu dönemde ise %58 olduğunu gösteriyor.

Dört Fransız LNG ithalat terminalinde pazartesi günü başlayan ve sonraki hafta salı gününe kadar sürmesi planlanan grevin LNG piyasası üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmiyor.

Piyasa katılımcıları LNG arzı tarafından da olumlu sinyallerin geldiğini söylüyor.

ABD'deki en büyük ikinci ihracat tesisi olan Freeport LNG, geçen yıl haziran ayında bir yangının operasyonları durdurmasının ardından üçüncü ve son sıvılaştırma birimini yeniden başlatmak için yasal onay aldı. Operatör önümüzdeki birkaç hafta içinde tam üretime döneceğini açıkladı.