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Avrupa'da gaz fiyatları düşüşünü sürdürüyor

Avrupa'da doğal gaz fiyatları ABD, Katar ve Rusya'dan gelecek olan LNG tankerlerinin etkisiyle düşmeye devam ediyor.

30.12.2021 - 16:41 |
Avrupa'da gaz fiyatları düşüşünü sürdürüyor

Gazprom, Yamal-Avrupa boru hattından Avrupa'ya doğru gaz sevkiyatına henüz başlamasa da Hollanda TTF'de toptan doğal gaz fiyatları yüzde 6-9 arasında düştü.

TTF'de ocak vadeli doğal gaz fiyatı yüzde 8,5 düşüşle 88 euro/MWh seviyesine geriledi. Şubat vadeli doğal gaz fiyatı yüzde 6,89 gerileyerek 90,22 euro/MWh seviyesine indi.

2022 yılı ilk çeyrek için doğal gaz fiyatı da yüzde 7,81 azalarak 88,5 euro/MWh seviyesine düştü.

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