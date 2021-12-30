Avrupa'da gaz fiyatları düşüşünü sürdürüyor
Avrupa'da doğal gaz fiyatları ABD, Katar ve Rusya'dan gelecek olan LNG tankerlerinin etkisiyle düşmeye devam ediyor.
30.12.2021 - 16:41 |
Gazprom, Yamal-Avrupa boru hattından Avrupa'ya doğru gaz sevkiyatına henüz başlamasa da Hollanda TTF'de toptan doğal gaz fiyatları yüzde 6-9 arasında düştü.
TTF'de ocak vadeli doğal gaz fiyatı yüzde 8,5 düşüşle 88 euro/MWh seviyesine geriledi. Şubat vadeli doğal gaz fiyatı yüzde 6,89 gerileyerek 90,22 euro/MWh seviyesine indi.
2022 yılı ilk çeyrek için doğal gaz fiyatı da yüzde 7,81 azalarak 88,5 euro/MWh seviyesine düştü.