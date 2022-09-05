Avrupa'da gaz fiyatları sert yükseldi
Rusya'nın Kuzey Akım 1 üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatını süresiz olarak durdurması doğal gaz fiyatlarının keskin şekilde yükselmesine yol açtı.
05.09.2022 - 10:28 |
Yaklaşan kış mevsimi öncesinde Avrupa'nın doğal gaz depolarını doldurmakta zorlanacağı endişeleri fiyatları yukarı taşıyor.
Bu sabah Hollanda TTF'de ekim vadeli doğal gaz fiyatı güne yüzde 30,14 artışla 272 euro/MWh seviyesinden başladı.
Şu sıralarda da cuma gününe göre yüzde 28,23 artışla 268 euro/MWh seviyesinde.
ICE'de doğal gaz fiyatı bugün yüzde 30'un üzerinde artışla 2900 dolar/bin metreküp seviyesini gördü.