Avrupa'da gaz fiyatları sert yükseldi

Yaklaşan kış mevsimi öncesinde Avrupa'nın doğal gaz depolarını doldurmakta zorlanacağı endişeleri fiyatları yukarı taşıyor.

Bu sabah Hollanda TTF'de ekim vadeli doğal gaz fiyatı güne yüzde 30,14 artışla 272 euro/MWh seviyesinden başladı.

Şu sıralarda da cuma gününe göre yüzde 28,23 artışla 268 euro/MWh seviyesinde.

ICE'de doğal gaz fiyatı bugün yüzde 30'un üzerinde artışla 2900 dolar/bin metreküp seviyesini gördü.