Avrupa'da gaz fiyatları yükselişini sürdürüyor

Yamal boru hattı üzerinden Rus gazının Avrupa'ya akışı sürse de Hollanda TTF'de 2022 yılı Ocak vadeli doğal gaz fiyatı bugün 120,25 euro/MWh seviyesine kadar yükseldi. Şu sıralarda da yüzde 1,2 artışla 117,4 euro/MWh seviyesinde hareket ediyor.

TTF'de bir gün vadeli gaz fiyatı da 119,93 euro/MWh seviyesine kadar yükseldikten sonra düne göre yüzde 2,07 artışla 118,25 euro/MWh'den işlem görüyor.