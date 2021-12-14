Avrupa'da gaz fiyatları yükselişini sürdürüyor
Belarus'un Avrupa Birliği'nin (AB) uyguladığı yaptırımlar karşısında Rus doğal gazının Avrupa'ya transit geçişini engelleme tehdidini tekrar gündeme getirmesi gaz fiyatlarını yükseltiyor.
14.12.2021 - 13:30 |
Yamal boru hattı üzerinden Rus gazının Avrupa'ya akışı sürse de Hollanda TTF'de 2022 yılı Ocak vadeli doğal gaz fiyatı bugün 120,25 euro/MWh seviyesine kadar yükseldi. Şu sıralarda da yüzde 1,2 artışla 117,4 euro/MWh seviyesinde hareket ediyor.
TTF'de bir gün vadeli gaz fiyatı da 119,93 euro/MWh seviyesine kadar yükseldikten sonra düne göre yüzde 2,07 artışla 118,25 euro/MWh'den işlem görüyor.