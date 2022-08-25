Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAvrupa'da gaz fiyatlarında yükseliş sürüyor
HaberlerUzmanpara Haberleri Avrupa'da gaz fiyatlarında yükseliş sürüyor

Avrupa'da gaz fiyatlarında yükseliş sürüyor

Rusya'dan kısıtlı miktarda gaz gelmeye devam etmesinin kış öncesinde özellikle Almanya'nın doğal gaz depolarını doldurmakta zorlanmasına yol açması fiyatları yukarı taşımaya devam ediyor.

25.08.2022 - 13:06 |
Avrupa'da gaz fiyatlarında yükseliş sürüyor

Avrupa'da doğal gaz fiyatları için gösterge olan Hollanda TTF'de bugün eylül teslimi gaz fiyatı 316,25 euro/MWh seviyesine kadar yükseldi. Fiyat şu sıralarda düne göre yüzde 5,32 artışla 315,95 euro/MWh seviyesinde.

Ekim vadede fiyat yüzde 5,08 artışla 320,20 euro/MWh seviyesine yükselirken, aralık ayı vadesi için fiyat yüzde 10,56 artışla 319,75 euro/MWh seviyesini gördü.

Kaza sonrası ilk görüntü! İbrahim Tatlıses hastanede türkü söyledi

Kaza sonrası ilk görüntü! İbrahim Tatlıses hastanede türkü söyledi

Merkez Bankası'nın rezervleri azaldı

Merkez Bankası'nın rezervleri azaldı