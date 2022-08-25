Avrupa'da gaz fiyatlarında yükseliş sürüyor

Avrupa'da doğal gaz fiyatları için gösterge olan Hollanda TTF'de bugün eylül teslimi gaz fiyatı 316,25 euro/MWh seviyesine kadar yükseldi. Fiyat şu sıralarda düne göre yüzde 5,32 artışla 315,95 euro/MWh seviyesinde.

Ekim vadede fiyat yüzde 5,08 artışla 320,20 euro/MWh seviyesine yükselirken, aralık ayı vadesi için fiyat yüzde 10,56 artışla 319,75 euro/MWh seviyesini gördü.