Avrupa'da iflas başvuruları arttı

Salgın sürecinde alınan tedbirlerin sektörler üzerindeki olumsuz etkisi sürüyor. Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat’ın yayınladığı son verilere göre AB’deki iflas başvurularının sayısı art arda dördüncü çeyrekte arttı.

Artışın 2021 yılının ikinci çeyreğinde, 2021 yılının ilk çeyreğine kıyasla yüzde 11'lik düşüşün ardından 2021 yılının üçüncü çeyreğinde başladığı belirtildi. 2022 yılı Nisan-Haziran döneminde ise AB bölgesindeki iflas başvurularının sayısının yüzde 2.2 oranında arttığı ifade edildi.

Raporda “2022 yılının ikinci çeyreğinde mevsimsellikten arındırılmış iflas başvurularının sayısı 2022 yılının ilk çeyreğine kıyasla AB'de yüzde 2.2, Euro Bölgesi'nde yüzde 2.5 arttı. 2022 yılının ilk çeyreğindeki iflas başvuruları da 2021 yılının dördüncü çeyreğine kıyasla AB'de yüzde 1,1 ve Euro Bölgesi'nde yüzde 1.4 arttı” ifadeleri kullanıldı.

EN ÇOK İFLAS BAŞVURUSU LETONYA’DA

2022 yılının ikinci çeyreği ile 2022 yılının ilk çeyreği karşılaştırıldığında üye ülkeler arasında iflas başvurusunda en çok artış yüzde 74.4 ile Letonya’da kaydedildi. Onu yüzde 14.7 ile Belçika, yüzde 11.9 ile Danimarka izledi.

HEMEN HEMEN HER SEKTÖRDEKİ İFLAS SAYISINDA ARTIŞ GÖRÜLDÜ

AB’de söz konusu dönemde ekonominin hemen hemen her sektöründe iflas sayısında artış yaşandığı belirtildi. İflas beyanlarının sayısı sadece inşaat, bilgi ve iletişim sektöründe azaldığı, ulaşım, eğitim ve sağlıkta daha belirgin artışlarla birlikte ekonominin diğer tüm sektörlerinde artış kaydettiği vurgulandı.

Salgın öncesi dönemle (2020 yılı öncesi) karşılaştırıldığında 2022 yılının ikinci çeyreğinde iflas beyanlarının sayısının özellikle ulaşım ve lojistik ile konaklama ve catering sektörlerinde daha yüksek olduğu belirtildi.